Más noticias

Competencia incoa expediente sancionador a la Asociación Dental Española

Tras la denuncia presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos.

FACUA.org
España-05/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación Dental Española, SA (Adesa) por supuestas conductas prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en el establecimiento de ta

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos