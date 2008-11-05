Competencia incoa expediente sancionador a la Asociación Dental Española
Tras la denuncia presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos.
FACUA.org
España-05/11/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación Dental Española, SA (Adesa) por supuestas conductas prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en el establecimiento de ta