FACUA informa

Boletín semanal número 147
21/08/2011

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de futbolistas que reclamen los gastos ocasionados

Prohíben la comercialización de una treintena de pistolas de plástico para hacer pompas

Un mes de gimnasio cuesta una media de 43,40 euros y las cuotas varían hasta un 260% en función del establecimiento

Errores en portabilidades hacen invisibles los teléfonos para algunas compañías

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