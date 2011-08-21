FACUA informa
Boletín semanal número 147
21/08/2011
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de futbolistas que reclamen los gastos ocasionados
Prohíben la comercialización de una treintena de pistolas de plástico para hacer pompas
Un mes de gimnasio cuesta una media de 43,40 euros y las cuotas varían hasta un 260% en función del establecimiento
Errores en portabilidades hacen invisibles los teléfonos para algunas compañías
FACUA
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