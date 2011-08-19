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FACUA recomienda a los afectados por la huelga de futbolistas que reclamen los gastos ocasionados

Los aficionados pueden exigir el coste de la entrada o la cancelación de los billetes de transporte.

FACUA.org
España-19/08/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por la huelga de futbolistas convocada para las dos primeras jornadas de liga que reclamen a los clubes el importe de los gastos que se deriven de esta suspensión.

La organización recomienda a aquellos usua

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