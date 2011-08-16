Errores en portabilidades hacen invisibles los teléfonos para algunas compañías
No pueden recibir llamadas de los clientes de las operadoras que no actualizan sus datos. FACUA critica que Industria no toma medidas para proteger los derechos de los usuarios que denuncian las irregularidades.
FACUA.org
España-16/08/2011
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Errores en portabilidades telefónicas -cambio de operador manteniendo el número- están provocando que numerosos usuarios no puedan recibir llamadas de clientes de determinadas compañías ya que sus números se convierten en invisibles para ellas.
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