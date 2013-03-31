FACUA informa

Boletín semanal número 231
31/03/2013

Vodafone dejará de reducir la velocidad de Internet al superar 1 Gb para cobrar el exceso

FACUA Huelva imparte treinta y dos jornadas formativas en la provincia

Consumur apoya la iniciativa para incluir Sierras y Campo de Murcia en la Reserva de la Biosfera

El Barça recibió más ayudas de la Agencia Catalana de Consumo que todas las asociaciones de usuarios

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