Consumur apoya la iniciativa para incluir Sierras y Campo de Murcia en la Reserva de la Biosfera
La organización considera de gran importancia esta iniciativa al contribuir a la preservación de los valores ambientales y el favorecimiento de la conservación de los paisajes, las especies y la biodiversidad.
FACUA.org
Murcia-26/03/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha remitido al Ayuntamiento de Murcia una carta de apoyo a la candidatura presentada por este organismo para incluir las Sierras y Campo de Murcia en la Red Mundial de Reservas de