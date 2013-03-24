El Barça recibió más ayudas de la Agencia Catalana de Consumo que todas las asociaciones de usuarios
Su fundación se llevó 230.000 euros, casi el 60% de las subvenciones otorgadas por el organismo de protección al consumidor catalán. FACUA Catalunya recibió poco más de 5.000 euros.
FACUA.org
Cataluña-24/03/2013
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La Fundación del Fútbol Club Barcelona recibió en 2011 casi el 60% de todas las subvenciones otorgadas por la Agencia Catalana de Consumo a entidades privadas.
Descontadas las ayudas a los consejos comarcales, la Agencia otorgó 395.000 euros a organismos privado