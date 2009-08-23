FACUA informa

Boletín semanal número 43
23/08/2009

Los afectados por los cortes de agua en Costa Ballena deben presentar sus reclamaciones ante la empresa suministradora

Consumo lanza una campaña de control de compañías aéreas, tras las denuncias de FACUA

Yoigo, multada por ofertar tarifas que no daba de alta a los usuarios

FACUA pide a Interior que vuelva a instaurar el teléfono de información gratuito del DNI electrónico

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