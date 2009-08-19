Los afectados por los cortes de agua en Costa Ballena deben presentar sus reclamaciones ante la empresa suministradora
FACUA Cádiz considera responsable de la situación al Ayuntamiento de Rota.
FACUA.org
Cádiz-19/08/2009
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