Yoigo, multada por ofertar tarifas que no daba de alta a los usuarios
Los teleoperadores negaban la activación de dos planes de precios o aseguraban que los daban de alta cuando en realidad esto no ocurría.
FACUA.org
España-17/08/2009
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La compañía de telecomunicaciones móviles Yoigo ha sido multada por la Comunidad de Madrid con 17.600 euros tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por ofertar tarifas que no daba de alta a los usuarios que las solicitaban.
Durante meses, Yoigo anunci