FACUA informa
Boletín semanal número 47
20/09/2009
Industria remite a la Fiscalía un fraude por SMS denunciado por FACUA en el que se hacía creer a los usuarios que habían ganado unas vacaciones
FACUA urge a Sanidad que se apruebe cuanto antes la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados
FACUA analiza las enormes diferencias de precios entre marcas líderes y de distribuidor
FACUA Cádiz organiza en Jerez tres talleres de formación sobre agricultura ecológica e integrada
Presentada en Cádiz la campaña de FACUA y CCOO de Andalucía 'Defiende tus derechos'
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