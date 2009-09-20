FACUA informa

Boletín semanal número 47
20/09/2009

Industria remite a la Fiscalía un fraude por SMS denunciado por FACUA en el que se hacía creer a los usuarios que habían ganado unas vacaciones

FACUA urge a Sanidad que se apruebe cuanto antes la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados

FACUA analiza las enormes diferencias de precios entre marcas líderes y de distribuidor

FACUA Cádiz organiza en Jerez tres talleres de formación sobre agricultura ecológica e integrada

Presentada en Cádiz la campaña de FACUA y CCOO de Andalucía 'Defiende tus derechos'

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