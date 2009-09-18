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FACUA urge a Sanidad que se apruebe cuanto antes la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados

La asociación solicita que se refuercen las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ley.

FACUA.org
España-18/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el anuncio realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social de extender la prohición de fumar a todos los espacios públicos cerrados del territorio nacional, una reivindicación que venía planteando

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