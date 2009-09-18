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Industria remite a la Fiscalía un fraude por SMS denunciado por FACUA en el que se hacía creer a los usuarios que habían ganado unas vacaciones

Se instaba a responder a través de mensajes de texto con un coste de 1,74 euros cada uno.

FACUA.org
España-18/09/2009
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha remitido a la Fiscalía un fraude masivo realizado a través de SMS para que investigue si los hechos p

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