FACUA informa

Boletín semanal número 9
28/12/2008

Llamada a revisión de vehículos Mitsubishi Montero por un defecto de fabricación que implica riesgo de accidente

Editadas tres nuevas 'Guías del Consumidor' de FACUA

Ordenan la retirada de 21 modelos de guirnaldas luminosas

FACUA detecta diferencias de hasta el 395% en las tarifas del agua de 28 ciudades

FACUA recuerda que la venta de lotería premiada es un fraude con el que puede perderse más de la mitad del dinero

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