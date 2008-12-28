FACUA informa
Boletín semanal número 9
28/12/2008
Llamada a revisión de vehículos Mitsubishi Montero por un defecto de fabricación que implica riesgo de accidente
Editadas tres nuevas 'Guías del Consumidor' de FACUA
Ordenan la retirada de 21 modelos de guirnaldas luminosas
FACUA detecta diferencias de hasta el 395% en las tarifas del agua de 28 ciudades
FACUA recuerda que la venta de lotería premiada es un fraude con el que puede perderse más de la mitad del dinero
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