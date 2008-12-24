Nuestras acciones

Ordenan la retirada de 21 modelos de guirnaldas luminosas

FACUA alerta que el incumplimiento de la normativa puede provocar incendios, choques eléctricos, quemaduras y lesiones.

FACUA.org
España-24/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado en lo que va de año de al menos veintiún modelos de guirnaldas luminosas, utilizadas en estas fechas especialmente para adornar árboles de Navidad y belenes.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos