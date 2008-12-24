Ordenan la retirada de 21 modelos de guirnaldas luminosas
FACUA alerta que el incumplimiento de la normativa puede provocar incendios, choques eléctricos, quemaduras y lesiones.
FACUA.org
España-24/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado en lo que va de año de al menos veintiún modelos de guirnaldas luminosas, utilizadas en estas fechas especialmente para adornar árboles de Navidad y belenes.