FACUA recuerda que la venta de lotería premiada es un fraude con el que puede perderse más de la mitad del dinero
Quienes hayan puesto a la venta más participaciones de las correspondientes a un décimo están obligados a abonar la totalidad del posible premio a cada participante.
FACUA.org
España-22/12/2008
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