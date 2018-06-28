1.330 euros de media: FACUA critica las vergonzantes multas de la Junta por fraudes a los consumidores
El 97% de las sanciones estuvo en 2017 por debajo de los 5.000 euros. La más elevada fue de sólo 215.000 euros.
FACUA.org
Andalucía-28/06/2018
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FACUA Andalucía critica las vergonzantes multas de la Dirección General de Consumo por fraudes a los consumidores tras analizar los datos que ha forzado a publicar al organismo de la Consejería de Salud.
En 2017 se dictaron 1.789 resoluciones sancionadoras firmes por v