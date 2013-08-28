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"1 de cada 3 quiere tocarte. Déjate": Polémica campaña retirada por Loterías tras las críticas

La Sociedad Estatal ha retirado todos los carteles antes de su completa distribución por todo el país.

FACUA.org
España-28/08/2013
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La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ha retirado este martes una campaña publicitaria que había llegado a algunos de sus puntos de ventas y que había despertado las críticas de la Fundación Mujeres y posteriormente los de organizacio

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