101 muertos y 1.066 intoxicados por un lote de licor casero adulterado en Libia
Seis personas han sido detenidas en los últimos días en relación al suceso.
FACUA.org
Internacional-27/03/2013
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El Ministerio de Sanidad de Libia ha informado este martes de 101 muertos y 1.066 intoxicados por consumir un lote de licor casero que ha resultado ser altamente venenoso. Esta bebida adulterada, conocida localmente como Bouja, habría sido tratado con metanol.
El ministerio ha indic