14 investigados por el fraude de la cárnica Eurofrits: vendía como vacuno otras carnes de baja calidad
Hacían pasar por productos de vacuno lo que realmente era porcino y otros componentes alimenticios como complementos panarios, grasas o soja. La empresa fabricaba productos para marcas blancas.
FACUA.org / Europa Press
España-15/05/2017
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La Guardia Civil ha descubierto un fraude de alcance nacional cometido por la empresa cárnica Eurofrits SA, en el que podrían estar involucradas 14 personas, que han sido puestas a disposición judicial como investigadas. La empresa comercializaba produc