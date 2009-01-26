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16 detenidos relacionados con una presunta estafa turística en Málaga

Global Vacations ofrecía supuestos descuentos en hoteles, viajes y alquileres de vehículos durante 50 años.

FACUA.org
Málaga-26/01/2009
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Dieciséis personas han sido detenidas por su supuesta relación con una red que presuntamente estafaba a consumidores que contrataban paquetes turísticos en la Costa del Sol con la promesa de recibir descuentos en varios servicios durante cincuenta años.

Los imp

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