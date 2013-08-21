170 pasajeros sufren un retraso de más de 30 horas por una avería en un vuelo entre Madrid y Cabo Verde
La aerolínea, Cabo Verde Airlines, no sólo debe hacerse cargo de la comida y alojamiento de los afectados, sino abonarles una compensación económica de 600 euros y asumir todos los perjuicios que les cause.
FACUA.org
España-21/08/2013
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Alrededor de 170 viajeros se han visto afectados por la avería que un avión de la aerolínea Cabo Verde Airlines sufría ayer martes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, ocasionando más de 30 horas de espera entre los pasajeros, que siguen sin saber cuando podrán volar, ha denunciado a Europa Press