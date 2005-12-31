2006 comienza con importantes subidas en los precios de servicios claves para la economía de los consumidores
FACUA lamenta la falta de sensibilidad de los gobiernos central, autonómicos y locales ante la débil economía de los consumidores españoles.
FACUA.org
España-31/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que 2006 comenzará con importantes subidas en los precios de servicios claves para la economía de los consumidores, algunas ya anunciadas y otras previsibles por la experiencia del último año, lo que