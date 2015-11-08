Capítulo 3: Permanencias fraudulentas
30 formas de convertir nuestro contrato de telefonía en una cárcel... dirigida por el Joker
Tercer capítulo de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-08/11/2015
CAPÍTULO 3: PERMANENCIAS FRAUDULENTAS
30 formas de convertir nuestro contrato de telefonía en una cárcel… dirigida por el Joker
¿Cómo actuar cuando descubrimos que nuestra operadora de telecomunicaciones ha construido una cárcel en forma de contrato de permanencia y nos ha metido dentro sin que antes nadie nos leyese nuestros derechos? Lo primero que debemos tener claro es que ninguno de los empleados de la compañía va a contestarnos nada coherente cuando les argumentemos que nunca nos informaron de que debíamos quedarnos durante un número mínimo de meses o que la penalización por darnos de baja no se corresponde con ningún descuento
Únete gratis para acceder a este contenido