Ocio y cultura

FACUA recuerda que los hoteles y alojamientos turísticos no pueden exigir una foto ni escanear el DNI para el check-in
El Ministerio de Cultura pide al Ayuntamiento de Sevilla aclaraciones por los posibles desperfectos que causa el festival Icónica
FACUA insta al Ayuntamiento riojano de Haro a publicar los controles sobre la calidad del agua de las piscinas de su polideportivo municipal
FACUA Cádiz vuelve a denunciar al Concert Music Festival y al Tío Pepe Festival por reincidir en prácticas abusivas con los consumidores
FACUA Sevilla rechaza el nuevo proyecto de ordenanza que regula el uso de la Plaza de España al considerar que privatiza aún más el espacio
FACUA Cádiz denuncia que el Cádiz CF reincide en el cobro ilegal de gastos de gestión a sus abonados
Cancelado el concierto de Isabel Pantoja en el Icónica Sevilla Fest: los afectados tienen derecho a reclamar daños y perjuicios
FACUA Cádiz denuncia a la organizadora del ciclo Música del Mar por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
Cancelado el Reggaeton Beach Festival: los afectados tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos
FACUA Cádiz solicita información a los ayuntamientos de Jerez y El Puerto tras la intervención en sus ferias de vino sin trazabilidad
FACUA denuncia a Viagogo por imponer tasas abusivas tanto a compradores como a vendedores de entradas
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa con sólo 10.000 euros al Tío Pepe Festival por prohibir la entrada con comida y bebida de fuera
Huelga educativa: FACUA CV suscribe un manifiesto en defensa de los servicios públicos esenciales de la comunidad
Problemas con el sonido y cancelación del Festival de Les Arts: FACUA reclama el reembolso del 100% del dinero de los abonos
FACUA critica la ridícula cuantía de las sanciones que se imponen a los festivales de música por sus múltiples irregularidades
Feria de Córdoba: FACUA critica la presencia de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados por menores

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