Capítulo 5: Bares para no volver
43 cosas que pueden pasarte en un restaurante para que decidas no pisarlo nunca más
Quinto capítulo de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-07/04/2016
CAPÍTULO 5: BARES PARA NO VOLVER
43 cosas que pueden pasarte en un restaurante para que decidas no pisarlo nunca más
Tengo mucho respeto por la gente que va a McDonald’s y se pide una ensalada. Yo mismo voy habitualmente a un restaurante italiano de Sevilla, Montolivo, porque me encantan sus papas con chocos. De hecho, también respeto a los que van a McDonald’s a comer hamburguesas. Hay quienes, cuando piensan en hamburguesas, creen que sólo existen dos opciones. Y las causas por las que unos optan por el Big Mac y otros por el Big King son de lo más variopinto. La mía creo que es por un problema psicológico que arrastro desde la infancia: suelo huir de McDonald’s porque su mascota, Ronald McDonald
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