Más noticiasCondena a los responsables de las obras de un hotel

480.000 euros de indemnización para un peatón al que le cayó una valla en Granada

Sufrió diversas lesiones y contusiones que le provocaron deterioro de las funciones cerebrales, insuficiencia respiratoria, parálisis facial y síndrome depresivo.

FACUA.org
Granada-17/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los responsables de las obras de un hotel de Granada han sido condenados a pagar una indemnización que supera los 480.000 euros por las lesiones causadas a un peatón a quien le cayó encima una valla de protección cuando caminaba por una céntrica calle de la capi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos