480.000 euros de indemnización para un peatón al que le cayó una valla en Granada
Sufrió diversas lesiones y contusiones que le provocaron deterioro de las funciones cerebrales, insuficiencia respiratoria, parálisis facial y síndrome depresivo.
FACUA.org
Granada-17/11/2008
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Los responsables de las obras de un hotel de Granada han sido condenados a pagar una indemnización que supera los 480.000 euros por las lesiones causadas a un peatón a quien le cayó encima una valla de protección cuando caminaba por una céntrica calle de la capi