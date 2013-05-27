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5.000 sevillanos sufren el cobro por duplicado de los recibos de la suministradora de agua Emasesa

La empresa señala que se ha tratado un error del banco que le gestiona el cobro y que procederá de inmediato a eliminar el cargo.

FACUA.org
Sevilla-27/05/2013
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FACUA Sevilla informa que alrededor de 5.000 familias han sufrido en la última semana el cobro por duplicado de los recibos de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa).

La empresa ha indicado a FACUA Sevilla que se ha tratado de un error

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