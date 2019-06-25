5,5 millones de multa a Endesa por enviar a clientes con tarifa semirregulada publicidad de mercado libre
Entre 2012 y 2014, incluyó los mensajes publicitarios en las facturas de usuarios de electricidad y gas.
Europa Press
España-25/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sede de Endesa. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía XXI con 5,5 millones de euros por una infracción grave al falsear la competencia y actuar contra las exigencias de la buena fe y la diligencia profesional.
Entre octubre de 2012