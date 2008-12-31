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800.000 pasajeros de Iberia afectados por 500 cancelaciones y 5.000 retrasos en diciembre

La compañía culpa a los pilotos de una huelga de celo encubierta mientras el Sepla lo niega y afirma que faltan pilotos.

FACUA.org
España-31/12/2008
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Más de 500 vuelos cancelados, otros 5.000 retrasados, unos 800.000 pasajeros afectados y más de dos millones de euros gastados en alquilar 149 aviones a otras compañías son las grandes cifras con las que Iberia cierra un negro mes de diciembre a causa de una supuesta h

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