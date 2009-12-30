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9 de cada 10 pasajeros consideran que las aerolíneas elevan los precios anunciados durante el proceso de compra

El 96% de los usuarios encuestados por FACUA ve insuficientes las compensaciones por cancelaciones, grandes retrasos, 'overbooking', pérdida o deterioro de equipajes.

FACUA.org
España-30/12/2009
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Nueve de cada diez pasajeros consideran que las compañías aéreas elevan los precios anunciados durante el proceso de compra de billetes en sus páginas web. Esta es una de las conclusiones de una encuesta a nivel nacional realizada por FACUA-Consumidores en Acci&

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