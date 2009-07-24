A casi un mes del 1 de julio, las grandes eléctricas siguen sin lanzar ofertas para la gran mayoría de usuarios domésticos
Casi todas las ofertas para los usuarios con más de 10 kW son idénticas, por lo que FACUA advierte que la competencia es más que dudosa.
FACUA.org
España-24/07/2009
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Ha pasado casi un mes desde el cambio en la regulación del sector eléctrico y las grandes compañías siguen sin lanzar ofertas en el mercado libre para la gran mayoría de los alrededor de 23,2 millones de usuarios domésticos a tarifa existentes en Espa&nti