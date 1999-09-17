A instancia de FACUA, Antena 3 Televisión retira un anuncio que servía para la promoción de Ducados
La Federación ha presentado una denuncia contra una discográfica por utilizar el spot La música latina y Antena 3, Rumbo al 2000 para publicitar la marca de Tabacalera.
FACUA.org
España-17/09/1999
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A instancia de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Antena 3 Televisión ha retirado de su emisión un spot en el que, con técnicas que rozan lo subliminal, se publicita la marca de tabaco Ducados, de Tabacalera Espa&ntild