Más noticias

A instancia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento de la capital deja de aplicar una tasa a piscinas de comunidades

Ascendía a 329 euros, un importe desorbitado e injustificado para la reapertura de piscinas privadas sin ánimo de lucro.

FACUA.org
Córdoba-16/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ayuntamiento de Córdoba ha eliminado, tras la intervención de FACUA, la tasa impuesta este año para la reapertura de piscinas de comunidades de vecinos, importe que en un primer momento ascendía a 329 euros.

La Asociación criticó el cobro abus

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos