A instancia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento de la capital deja de aplicar una tasa a piscinas de comunidades
Ascendía a 329 euros, un importe desorbitado e injustificado para la reapertura de piscinas privadas sin ánimo de lucro.
FACUA.org
Córdoba-16/08/2007
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El Ayuntamiento de Córdoba ha eliminado, tras la intervención de FACUA, la tasa impuesta este año para la reapertura de piscinas de comunidades de vecinos, importe que en un primer momento ascendía a 329 euros.
La Asociación criticó el cobro abus