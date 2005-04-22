A instancia de FACUA, Movistar rectifica una nueva campaña publicitaria
La Federación valora el talante del Grupo Telefónica al ser ésta la tercera campaña en la que ha introducido modificaciones en los dos últimos meses ya que podían inducir a error a los usuarios.
FACUA.org
España-22/04/2005
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Movistar ha rectificado una nueva campaña publicitaria a instancia de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), que advirtió a la empresa del Grupo Telefónica que podía inducir a error a los usuarios, incurriendo en publicidad engañosa./