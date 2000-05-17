A instancia de FACUA, Terra rectificará la publicidad de su tarifa plana
Presentaba una oferta con el alta y la instalación gratuitas, sin advertir que el usuario está obligado a comprar a la empresa un modem por 23.000 pesetas.
FACUA.org
España-17/05/2000
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Tras ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) de que estaba incurriendo en publicidad engañosa, Terra Networks ha anunciado la rectificación de la campaña publicitaria para la promoción de su tarifa p