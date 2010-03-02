A partir de mayo los fumadores verán tumores, pulmones cancerosos o dientes dañados en sus paquetes de tabaco
Será tras aprobarse el real decreto que regulará el etiquetado de estos productos.
FACUA.org
España-02/03/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha seleccionado un total de catorce imágenes sobre los efectos nocivos del tabaco que las tabaqueras deberán incluir en sus cajetillas a partir de mayo. Esa es la fecha en que el departamento de Trinidad Jiménez prev&ea