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A partir de mayo los fumadores verán tumores, pulmones cancerosos o dientes dañados en sus paquetes de tabaco

Será tras aprobarse el real decreto que regulará el etiquetado de estos productos.

FACUA.org
España-02/03/2010
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El Ministerio de Sanidad y Política Social ha seleccionado un total de catorce imágenes sobre los efectos nocivos del tabaco que las tabaqueras deberán incluir en sus cajetillas a partir de mayo. Esa es la fecha en que el departamento de Trinidad Jiménez prev&ea

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