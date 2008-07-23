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A petición de FACUA, Protección de Datos emite un informe sobre las 'listas negras' de usuarios creadas por ciertas emisoras de taxis

La asociación demanda al sector el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y reclama a las administraciones autonómicas y locales que regulen las condiciones de estos servicios.

FACUA.org
España-23/07/2008
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A petición de FACUA-Consumidores en Acción, el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha elaborado un informe sobre el tratamiento de los datos de los usuarios que realizan las emisoras de taxis de determinadas ciudades espa&ntild

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