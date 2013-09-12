¿A qué esperan Vodafone, Orange y Yoigo para acabar también con el fraude de los móviles bloqueados?
FACUA lamenta que ninguna autoridad autonómica de consumo haya anunciado todavía sanciones pese a reconocer la ilegalidad de estas prácticas tras sus denuncias.
FACUA.org
España-12/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción espera que Vodafone, Orange y Yoigo procedan sin más dilación a acabar con el fraude de los móviles bloqueados. Movistar ha sido la primera compañía en reaccionar ante las denuncias de FACUA y multitud de usuarios que se han sumado a la campaña