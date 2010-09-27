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Abierto el concurso de acreedores para los afectados por el cierre de las clínicas Dental Line

FACUA pone a disposición de los afectados un formulario que pueden presentar ante el concurso de acreedores. La fecha límite es el 17 de octubre.

FACUA.org
España-27/09/2010
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Los afectados por el cierre de las clínicas Dental Line pueden proceder ya a formular sus reclamaciones. El Juzgado de Primera Instancia número 14 y Mercantil de Granada, donde la empresa tiene su sede social, ha abierto el concurso de acreedores de la empresa, al que pueden acudir

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