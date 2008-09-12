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Abierto expediente informativo por el aumento en los precios del mercado eléctrico en febrero

La Comisión Nacional de la Energía detecta presuntas prácticas contrarias a las normas de competencia.

FACUA.org
España-12/09/2008
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) propuso ayer la apertura de un expediente informativo por presuntas prácticas contrarias a las normas de competencia en los precios en el mercado eléctrico correspondientes al mes de febrero,

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