Abierto expediente sancionador por presuntos cobros extras a las emisoras de taxis de Sevilla
Tele Taxi, Radio Taxi y Radio Taxi Giralda están siendo investigadas por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
FACUA.org
Sevilla-16/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El departamento de investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ha abierto expediente sancionador a las tres emisoras del taxi de Sevilla: Tele Taxi, Radio Taxi y Radio Taxi Giralda.