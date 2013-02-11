Abren expediente sancionador contra Unión Jerezana de Tele-Taxi por posibles prácticas restrictivas
Suponen medidas de obligado cumplimiento como "la contratación obligatoria de determinados trabajadores asalariados, la prohibición a los socios de prestar ciertos servicios, así como otras medidas también restrictivas en materia de publicidad".
FACUA.org
Andalucía-11/02/2013
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El Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha iniciado un expediente sancionador contra la asociación Unión Jerezana Tele-