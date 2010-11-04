Abren expedientes sancionadores a Movistar y Vodafone por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas
FACUA denunció hace un año a los tres principales operadores móviles. La asociación critica la pasividad del INC y la enorme lentitud de las autoridades de Consumo.
FACUA.org
España-04/11/2010
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Como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción hace un año, autoridades de Consumo de Madrid y Andalucía han abierto sendos expedientes sancionadores a Movistar y Vodafone, respectivamente, por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago s