Nuestras accionesCon el lema 'Defiende tus derechos'

Abusos y fraudes en telecomunicaciones, vivienda y sector aéreo protagonizan una campaña de FACUA

Pretende fomentar que los usuarios se rebelen y actúen contra las irregularidades que se producen en el mercado, además de ponerles de manifiesto que con FACUA pueden multiplicar su fuerza para defender sus derechos y resolver sus problemas.

FACUA.org
España-06/08/2008
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Con el lema Defiende tus derechos, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña protagonizada por abusos y fraudes que se producen en tres sectores especialmente representativos: las telecomunicaciones, la compra de vivienda y las compañías a&eac

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