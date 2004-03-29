Además del aumento de la cuota de abono, Telefónica aplicará a millones de clientes una subida encubierta de 3,68 euros en cada factura
Los clientes que hoy pagan 3,53 euros bimestrales por la denominada Línea Básica pasarán a abonar 6,71 euros, un 90% más.
FACUA.org
España-29/03/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta que millones de clientes de Telefónica de España que cuentan con un terminal de la compañía en alquiler (los nuevos Domo o los antiguos Forma) se encontrarán a partir de abril no sólo co