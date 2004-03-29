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Además del aumento de la cuota de abono, Telefónica aplicará a millones de clientes una subida encubierta de 3,68 euros en cada factura

Los clientes que hoy pagan 3,53 euros bimestrales por la denominada Línea Básica pasarán a abonar 6,71 euros, un 90% más.

FACUA.org
España-29/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta que millones de clientes de Telefónica de España que cuentan con un terminal de la compañía en alquiler (los nuevos Domo o los antiguos Forma) se encontrarán a partir de abril no sólo co

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