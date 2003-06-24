Adicae, Asgeco y FACUA emprenden nuevas acciones en defensa de los afectados por cierres de academias
Las asociaciones de consumidores que integran la Coordinadora Estatal de Afectados por Cierres de Academias advierten que los créditos de los centros clausurados pueden superar los 200 millones de euros.
FACUA.org
España-24/06/2003
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Las asociaciones de consumidores Adicae, Asgeco y FACUA, que integran la Coordinadora Estatal de Afectados por Cierres de Academias, denuncian que un año después de que estallase el caso Opening, la ministra de Sanidad y Consumo y el Banco de España siguen sin actuar en defen