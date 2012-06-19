Más noticias

Adidas cancela en EEUU el lanzamiento de unas zapatillas con grilletes parecidas a las que llevaban los esclavos

"El intento de comercializar más de 200 años de degradación humana es ofensivo e insensible", denuncia el reverendo Jesse Jackson.

FACUA.org
América-19/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La multinacional alemana Adidas se ha visto obligada a suspender en EEUU el lanzamiento de unas zapatillas que incorporan unos grilletes parecidos a los que llevaban los esclavos.

El anuncio de las JS Roundhouse Mids, previsto para el próximo mes de agosto, ha provo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos