Adidas cancela en EEUU el lanzamiento de unas zapatillas con grilletes parecidas a las que llevaban los esclavos
"El intento de comercializar más de 200 años de degradación humana es ofensivo e insensible", denuncia el reverendo Jesse Jackson.
FACUA.org
América-19/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La multinacional alemana Adidas se ha visto obligada a suspender en EEUU el lanzamiento de unas zapatillas que incorporan unos grilletes parecidos a los que llevaban los esclavos.
El anuncio de las JS Roundhouse Mids, previsto para el próximo mes de agosto, ha provo