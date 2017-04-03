Más noticiasAsí lo estipulaba la directiva de seguridad ferroviaria de 2004

Adif debió reducir el riesgo de la curva de Angrois, según la Agencia Ferroviaria Europea

Pese a que el peligro en ese tramo, donde descarriló un tren Alvia en julio de 2013 ocasionando la muerte a 80 personas, estaba "identificado", el gestor de la infraestructura lo achacó al maquinista.

Europa Press
España-03/04/2017
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La Agencia Ferroviaria Europea ha dictaminado que el riesgo en la curva de Angrois, el barrio compostelano en el que descarriló un tren Alvia en julio de 2013 ocasionando la muerte a 80 personas, «fue identificado» y el gestor de la infraestructura (Adif) tenía que haberlo

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