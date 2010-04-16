Advierten de los graves peligros que puede implicar para los ciudadanos la Propuesta Española por una Europa Digital
El lunes se presenta un estudio sobre las políticas de propiedad intelectual en treinta y cuatro países realizado por Consumers International.
FACUA.org
Internacional-16/04/2010
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Este lunes 19 de abril se celebra en España una Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en la que pretende aprobarse la Propuesta Española por una Europa Digital, también denominada Estrategia de Granada (ciudad